Avio avvia un buyback fino a 15 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Avio ha deliberato oggi, 5 ottobre, l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 settembre 2026.



Il Programma riguarda un massimo di 500.648 azioni, pari all'1% delle azioni che comporranno il capitale sociale dopo l'aumento di capitale, con un esborso potenziale stimato in circa 15 milioni di euro sulla base del prezzo di chiusura del titolo del 2 ottobre.



Gli acquisti saranno effettuati sul mercato Euronext Milan, segmento STAR, tramite Equita SIM quale intermediario indipendente.



Il Programma potrà essere realizzato fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, ossia fino all'8 marzo 2028, salvo revoca, e prevede l'utilizzo delle azioni proprie anche per eventuali operazioni straordinarie e piani di incentivazione azionaria.



Alla data odierna l'azienda aerospaziale italiana detiene già 626.929 azioni proprie in portafoglio, pari all'1,25% del capitale sociale.

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