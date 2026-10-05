Clessidra Private Equity acquisisce Vega Formazione

Partnership con i fondatori per sostenere la crescita

(Teleborsa) - Clessidra Private Equity SGR, operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market che fa capo al Gruppo finanziario Clessidra, piattaforma attiva negli investimenti alternativi in Italia – acquisisce dai tre fondatori - Mauro Rossato, Federico Maritan e Pierluigi Dalla Pozza - la maggioranza del gruppo Vega Formazione, realtà italiana operativa nella formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro.



Nell'ambito dell'operazione, i cui termini non sono stati resi noti, i fondatori - si legge in una nota - reinvestiranno nella società e manterranno i propri ruoli operativi, guidando il gruppo nella prossima fase di crescita, garantendo continuità e pieno allineamento.



Vega Formazione vanta un portafoglio di circa 500 corsi erogati sul territorio nazionale in aula, in videoconferenza e in e-learning, nonché servizi di consulenza ingegneristica in materia di sicurezza, ambiente ed energia.



Fondato nel 1992, con sede a Mestre (Venezia), il gruppo ha registrato negli ultimi anni una crescita superiore al 20% annuo, raggiungendo oggi oltre 20 milioni di euro di ricavi. Conta inoltre circa 80 dipendenti, si avvale di una rete fidelizzata di 200 professionisti esterni e serve una base clienti altamente variegata, composta da oltre 20.000 clienti attivi su tutto il territorio nazionale, con una capacità di erogazione su larga scala che consente di formare circa mille discenti ogni giorno.



Il team di investimento di Clessidra è stato coordinato da Giulio Torregrossa, Managing Director, con Lorenzo Cascione (Director), Vittorio Basei (Vice President) e Luca Vallini (Associate).



I commenti del management

Mauro Rossato, fondatore di Vega Formazione, ha commentato: "Siamo orgogliosi del percorso compiuto da Vega Formazione e guardiamo con fiducia alla prossima fase di sviluppo dell'azienda, al fianco di un partner che stimiamo per la sua solida reputazione

e per la comprovata capacità di creare valore nel tempo - Con Clessidra vogliamo dare nuovo impulso al nostro percorso di crescita, consolidando la nostra presenza in Italia e preservando i valori e l’identità che ci contraddistinguono. Desidero inoltre esprimere un ringraziamento a tutte le persone che, negli anni, hanno contribuito a trasformare una visione imprenditoriale in una delle realtà di

riferimento del settore."



Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity SGR, ha aggiunto: "Siamo lieti di affiancare Vega Formazione, leader riconosciuto in un mercato resiliente e strutturalmente in crescita. Grazie al suo posizionamento, alla qualità dell’offerta e alla presenza pluriennale sul mercato, il gruppo dispone di tutti gli elementi per cogliere le opportunità di consolidamento del settore. Siamo pronti a lavorare insieme al management e ai fondatori per accelerarne lo sviluppo e consolidarne ulteriormente il posizionamento in Italia."



Giulio Torregrossa, Managing Director di Clessidra Private Equity SGR, ha concluso: "Vega Formazione rappresenta una piattaforma di alta qualità, caratterizzata da solidi fondamentali, significative leve di creazione di valore oltre a un team di alto profilo. Insieme ai fondatori, intendiamo valorizzare ulteriormente questi elementi, rafforzando la vicinanza di Vega ai propri clienti e accompagnando il Gruppo in un ambizioso percorso di crescita anche attraverso acquisizioni mirate di realtà nazionali con un forte radicamento territoriale."





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