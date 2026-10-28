Smart Capital finalizza l'aumento di capitale in Testbusters

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha finalizzato, in data di ieri 27 ottobre 2026, l’aumento di capitale in Testbusters, PMI innovativa attiva nel settore dell’Higher Education e dell’EduTech.



Testbusters, formazione digitale e crescita attraverso acquisizioni

Testbusters, società fondata nel 2012 da Ludovico Callerio e oggi principale operatore italiano nel settore Edu-Tech dedicato alla preparazione ai test di ammissione universitari, con particolare riferimento all'area medico-sanitaria. La Società sviluppa e commercializza corsi di formazione, prodotti editoriali proprietari e soluzioni digitali per la preparazione degli studenti, distinguendosi per un modello didattico peer-to-peer basato su una community di oltre 600 docenti che hanno già affrontato con successo i medesimi percorsi di selezione.



La strategia di sviluppo prevede il proseguimento del percorso di crescita attraverso ulteriori acquisizioni mirate, finalizzate ad ampliare l'offerta di prodotti e servizi lungo la filiera della formazione e a massimizzare il Lifetime Value dello studente. In tale contesto si inseriscono le acquisizioni già perfezionate di UniAdmissions, leader nel Regno Unito nella preparazione ai test di ammissione alle

Università di Cambridge e Oxford, e di TopSquad, operatore specializzato nella preparazione ai test di ammissione dell'Università Bocconi.



Smart Capital investe 1,5 milioni di euro e nomina un membro nel CdA di Testbusters

L’operazione prevede un investimento complessivo da parte di Smart Capital pari a circa Euro 1,5 milioni, a fronte dell’acquisizione di una quota di minoranza della Società. In data odierna è stato perfezionato l’aumento di capitale per un importo pari a Euro 1,2 milioni, mentre l’ultima tranche, relativa all’acquisto di quote per un importo pari a Euro 300 mila, è previsto si perfezioni entro la fine del mese di novembre 2026.



Nell’ambito dell’operazione, Andrea Faraggiana, Direttore Generale di Smart Capital, sarà nominato membro del CdA di Testbusters.



(Foto: Leon Seibert su Unsplash)

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