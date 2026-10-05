d’Amico International Shipping, esercitata l’opzione di acquisto sulla MT High Fidelity

(Teleborsa) - d’Amico International Shippin (DIS), società di trasporto marittimo operante a livello internazionale nel mercato delle navi cisterna

per prodotti petroliferi, rende noto che la propria controllata operativa, d’Amico Tankers d.a.c. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”), ha esercitato l’opzione di acquisto prevista dall’esistente contratto di noleggio a scafo nudo relativo alla MT High Fidelity (la “Nave”), una nave cisterna “medium-range” da 50.000 tonnellate di portata lorda, costruita nell’agosto 2014 da Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd., Vietnam,

per un corrispettivo pari a circa US$ 14,0 milioni.



È previsto che d’Amico Tankers acquisisca la piena proprietà della Nave verso la metà di gennaio 2027. Il prezzo di acquisto potrà essere leggermente rettificato per riflettere la data effettiva di consegna.



Ad oggi, la flotta di DIS comprende 28 navi cisterna a doppio scafo in mare (16 MR, 6 Handysize e 6 LR1, di cui 26 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un’età media pari a circa 10 anni, ed altre 10 navi ordinate presso cantieri, con consegne previste nel 2027 (4 LR1) e nel 2029 (2 Handysize e 4 MR).



Carlos di Mottola, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato: “Dopo l’esercizio della nostra opzione di acquisto sulla MT High Discovery all’inizio di agosto, sono lieto di annunciare l’esercizio dell’opzione di acquisto sulla nostra ultima nave ancora a noleggio a scafo nudo, la MT High Fidelity – una nave Eco-MR moderna, costruita nel 2014 da un cantiere navale di primaria

importanza – a seguito dell’operazione di sale and leaseback su questa nave, realizzata nel 2022. Con la consegna di questa nave, prevista verso la metà di gennaio 2027, la flotta di DIS sarà composta interamente da navi cisterna moderne e di proprietà, per trasporto di prodotti petroliferi, tutte costruite presso cantieri navali di primario livello. Inoltre, attraverso questa operazione DIS rimborserà

integralmente il debito residuo su operazioni di leasing, riducendo ulteriormente la leva finanziaria della Società".

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