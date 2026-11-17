d'Amico, completata vendita di parte della partecipazione detenuta da d’Amico International

Ora al 52,28% del capitale. Confermata intenzione di rimanere principale azionista a lungo termine

(Teleborsa) - d’Amico International Shipping ha fatto sapere di essere stata informata da d’Amico International, che la stessa ha venduto 4.200.000 azioni ordinarie attraverso un collocamento privato, con il supporto di UniCredit, rivolto a un numero limitato di investitori istituzionali, corrispondenti a circa il 3,38% del capitale sociale di DIS.



A seguito del collocamento, d'Amico International S.A. detiene circa il 52,28% del capitale sociale della Società e ne rimane l'azionista di controllo. d'Amico International S.A. si impegna a rimanere il principale azionista a lungo termine della DIS e continua a credere fermamente nella Società e nei suoi mercati sottostanti.



Lo scopo del collocamento, ha precisato d'Amico International, è quello di aumentare la liquidità degli scambi delle Azioni della Società.

Condividi

```