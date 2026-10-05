Milano 11:52
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Nasdaq 2-ott
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Dow Jones 2-ott
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Londra 11:52
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Francoforte 11:52
25.194 -0,15%

Londra: movimento negativo per IG Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per IG Group
Rosso per il gruppo britannico di trading online, che sta segnando un calo del 2,73%.
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