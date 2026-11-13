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Londra: movimento negativo per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per 3i Group
Composto ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, in flessione del 3,17% sui valori precedenti.
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