Milano 11:54
50.459 -0,05%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:54
10.484 +0,21%
Francoforte 11:54
25.197 -0,14%

Natural Gas (Amsterdam) a 74,84 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 74,84 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 74,84 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```