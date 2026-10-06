Acea sbarca in Calabria: acquisito l’80% di Kratos

(Teleborsa) -

Acea Acqua amplia la propria presenza nel settore idrico italiano perfezionando l'acquisizione dell'80% di Kratos, società concessionaria del servizio di collettamento e depurazione dell'area omogenea Cosenza-Rende nell'ambito della concessione affidata dal Consorzio Valle Crati. Geko manterrà una partecipazione del 20% nella società.



L'operazione segna l'ingresso del Gruppo Acea in Calabria e interessa un territorio composto da 25 comuni, con circa 200 mila abitanti residenti, circa 300 mila abitanti equivalenti e oltre 119 chilometri di reti fognarie e di collettamento.



"L’ingresso di Acea in Calabria rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del Gruppo nel settore del servizio idrico – dichiara Enrico Pezzoli, amministratore delegato di Acea Acqua -. Con l’acquisizione di Kratos, portiamo in Calabria le nostre competenze, il nostro know-how e un modello industriale orientato all’efficienza, alla qualità del servizio e alla sostenibilità. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente allo sviluppo del territorio, mettendo a disposizione investimenti, tecnologie e capacità gestionale per rafforzare le infrastrutture idriche e migliorare il servizio a beneficio delle comunità e dei cittadini".

Acea Acqua contribuirà all’attuazione del programma di investimenti previsto dalla concessione e alla valorizzazione delle infrastrutture di collettamento e depurazione dell'area.