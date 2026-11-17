Piazza Affari: in calo Acea

(Teleborsa) - Rosso per la multiutility capitolina , che sta segnando un calo del 3,79%.



La tendenza ad una settimana di Acea è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società multiservizi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,38 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,73. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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