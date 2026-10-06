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Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,58%
Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 31.255,4 punti
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Finanza
06 ottobre 2026 - 15.33
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