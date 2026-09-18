Milano
15:58
51.486
-1,72%
Nasdaq
15:58
29.497
+0,17%
Dow Jones
15:58
51.582
-0,38%
Londra
15:58
10.667
-1,38%
Francoforte
15:57
25.334
-1,49%
Venerdì 18 Settembre 2026, ore 16.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,28%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,28%
Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 29.529,64 punti
In breve
,
Finanza
18 settembre 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,28%, dopo aver aperto a quota 29.529,64.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,31%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,60%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,33%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,23%
Argomenti trattati
USA
(419)
·
Nasdaq 100
(40)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,33%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,64%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,72%
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,44% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,19%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,50%
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto