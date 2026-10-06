"Buy" per SpaceX
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Grande giornata per l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, tra i componenti del Nasdaq 100, che mette a segno un rialzo del 7,63%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 171,1 USD, con stop loss posto a quota 164,2, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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