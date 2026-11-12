New York: nuovo spunto rialzista per SpaceX
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SpaceX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SpaceX rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di SpaceX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 148,1 USD. Supporto stimato a 138,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 157,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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