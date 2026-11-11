Milano 9:10
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Nasdaq 10-nov
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Dow Jones 10-nov
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Londra 9:10
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Cambi: euro a 177,27 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,27 yen alle 08:30
Euro a 177,27 sullo yen alle 08:30.
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