L'Ecopillola di Ferretti - Eurozona: allarme sui debiti pubblici

(Teleborsa) - Si riaffaccia in Europa lo, in una situazione in cuidi qualche anno fa, anche se ciò non permette al governo di allentare gli sforzi per mantenere i conti pubblici in linea con le regole europee. E' quanto spiega l'economista, soffermandosi sulla tenuta dei nostri conti pubblici, anche in vista della prossima Manovra di bilancio.Come inevitabile, lederivanti dalla crisi del Golfo hanno spinto verso l'altoin Italia, passata dal +3,3% di agosto ad un +4,2% di settembre su base annua. Qui il vero rischio — che ovviamente non riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Europa — è che il caro prezzi si propaghi, ad esempio attraverso il settore dei trasporti, anche agli altri comparti produttivi.Il problema è che la fiammata inflazionistica sta aumentando, giorno dopo giorno, ladi tutti i principali Stati europei (e non solo). E questo, essenzialmente, per1) L'inflazionenel tentativo di rallentare la diffusione della spirale inflazionistica. Tuttavia, questo aumento spinge verso l'alto anche gli interessi che i governi devono pagare sui loro debiti sovrani.2) La fiammata inflazionisticaa tutela delle fasce più deboli colpite dal caro prezzi. Tuttavia, queste misure, come effetto collaterale, tendono a far lievitare anche l'ammontare stesso dei debiti pubblici. Brillante, da questo punto di vista, l'intervento del governo italiano che, coinvolgendo le principali società petrolifere, è riuscito a innescare una spirale positiva sul costo dei carburanti senza, appunto, danneggiare le casse dello Stato.3) La: dal 115% del PIL nel 2025 al 122% previsto per il 2027. Quasi percentuali da Repubblica di Vichy. Il problema qui è che l'allarme sui titoli francesi possa innescare una crisi di sfiducia generalizzata, in grado di contagiare anche i titoli sovrani dei Paesi confinanti, come peraltro dimostrato dall'impennata dei rendimenti di tutti i titoli decennali dei principali Paesi europei.In questa situazione complessa,: l'OCSE, gli altri osservatori istituzionali e anche il governo hanno appena migliorato ledell'Italia in direzione di un +1%. Le, a settembre, hanno rinnovato la loro fiducia nel nostro Paese e nelle nostre banche. Lo Spread sui nostri titoli, ancorché aumentato, è ancora lontano da qualsiasi soglia di allarme. Ciò premesso, in uno scenario così incerto e delicato quale l'attuale, appare essenziale che il governo mantenga la barra dritta verso1), in modo da ottenere maggiore flessibilità sui conti, così da poter sostenere meglio famiglie e tessuto produttivo. 2)che ad oggi mercati ed investitori nutrono nell'Italia. Ogni cedimento a unadal sapore elettoralistico forse ci darebbe qualche beneficio nell'immediato, ma subito dopo, esponendo il nostro debito da 3.205 miliardi di euro a qualsiasi improvviso shock esterno.