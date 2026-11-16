L'Ecopillola di Ferretti: la crescita in Italia e nell'Eurozona nel 3° trimestre 2026

1 - L'inflazione





2- La crescita nel terzo trimestre 2026

(Teleborsa) -in Italia ha registrato, a causa dell'inflazione energetica "importata", mentre lonel terzo trimestrele previsioni diin corso grazie anche al notevole contributo del nostro export. . E' quanto sottolinea l'economistanell'ultima, che prende in esame gli ultimi indicatori macroeconomici che sintetizzano lo stato di salute dell'economia italiana ed europea.Come immaginabile, laderivante da uno scenario bellico apparentemente senza soluzioni inizia a premere in maniera persistente sull'andamento dei prezzi. In particolare, i dati provvisori di Eurostat evidenziano ad ottobre, a livello di, una crescita dell'inflazione, in aumento rispetto al +3,8%di settembre. Unica eccezione di rilievo a questo trend rialzista dei prezzi è la Germania, dove l'inflazione è diminuita dal +3,3% di settembre ad un +2,8% di ottobre, grazie però agli sconti fiscali sui carburanti varati dal governo tedesco.il dato sull'inflazioneche, secondo l'Istat, è passata da un +4,2% di settembredi ottobre. Da evidenziare che questa brusca accelerazione dei prezzi è dovuta, essenzialmente, all'inflazione energetica che siamo costretti ad importare a causa della nostra forte dipendenza dalle fonti estere: gli energetici regolamentati sono aumentati quasi del 20% in un solo mese.A fine ottobre, l'Istat ha reso noto che, dopo una crescita dello 0,3% nel primo trimestre e dello 0,2% nel secondo trimestre, ilnel terzo trimestre del 2026. Certamente, non un dato esaltante, ma neanche un disastro "ecologico". Due considerazioni al riguardo:confrontando il dato italiano con quello degli altri paesi europei, ci si rende conto chema esiste unoche appare pensato apposta per scoraggiare gli investimenti e zavorrare la crescita. Incertezza generalizzata, focolai bellici imprevedibili, pressioni sulle fonti energetiche, dazi e cyberattacchi sono tutti nemici giurati di qualsiasi forma di crescita. Da qui il fatto che, nel terzo trimestre 2026, è vero che l'Italia ha evidenziato una battuta d'arresto, ma è altrettanto vero che: Eurozona +0,4%, Germania +0,2%, Francia addirittura -0,1%.: volendo a questo punto guardare avanti, è importante evidenziare che la battuta d'arresto del terzo trimestre. Infatti, la nostra crescita ad oggi acquisita per l'intero 2026 è dello 0,8%, ma sempre più osservatori - governo, Banca d'Italia, Confindustria - ritengono. E questo, grazie anche all', che ha fatto registrare nei primi otto mesi del 2026 un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025 ed un saldo commerciale positivo per quasi 35 miliardi di euro. Di questo passo, verosimilmente, a fine anno si raggiungeranno i 670 miliardi di export, non lontani dal target di 700 miliardi individuato dal ministro Tajani per il 2027.