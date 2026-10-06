Mondo TV, dal Tribunale via libera alla transazione fiscale: ora efficaci gli accordi con fisco e banche

(Teleborsa) - Mondo TV , società quotata su Euronext Milan, ha comunicato che il Tribunale di Roma ha autorizzato l'esecuzione dell'accordo di transazione fiscale sottoscritto il 30 luglio 2026 con l'Agenzia delle Entrate (con l'intervento di Trilateral Land quale terza datrice di ipoteca).



L'emissione del decreto autorizzativo determina l'avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia dell'accordo con l'amministrazione finanziaria e completa l'iter previsto dalla CCII ai fini della relativa esecuzione. Per effetto dell'avveramento di tale condizione, risultano quindi soddisfatte le condizioni sospensive previste per la piena efficacia degli accordi e consentendo così l'avvio della loro piena fase esecutiva. Divengono pertanto pienamente efficaci e operativi l'accordo con l'amministrazione finanziaria e gli accordi sottoscritti con il ceto bancario nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi, consentendo alla società di procedere alla relativa esecuzione secondo le modalità e le tempistiche contrattualmente previste.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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