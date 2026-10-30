Manovra, Patuelli: "Mosaico preoccupante per le banche, più Ires e più Irap"

Sul risparmio Ue: "Il progetto della Commissione non va avanti"

(Teleborsa) - Intervenendo a un dibattito alla Giornata mondiale del risparmio a Roma, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha lanciato un appello al governo sulle misure per banche e fondazioni bancarie: dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell'esecutivo "è venuto fuori un mosaico preoccupante, perché verrebbe aumentata ulteriormente la pressione fiscale attraverso l'Ires e ci sarebbe un ancor più gravoso aggravio per l'Irap, che l'anno scorso è stata aumentata del 3,5%".



Il presidente dell'Abi ha espresso la speranza che "prima che il testo veda la luce" in Parlamento "ci sia una riflessione su questo, anche perché la stagione delle crisi bancarie molti non se la sono dimenticata".



Il risparmio e l'Europa



Sul fronte europeo, Patuelli ha rilevato che "il progetto della Commissione europea di incentivare fiscalmente in Europa, per la trasformazione libera e responsabile della liquidità in investimenti produttivi, non va avanti". Il motivo: "Altererebbe la situazione comoda per alcuni Paesi, con più bassa pressione fiscale, che hanno una calamita per attirare investimenti e non hanno nessuna intenzione di avere una identica aliquota di pressione fiscale".



L'unica strada per raggiungere omogeneità, ha concluso, è che "nella competizione tra Stati, quelli con maggiore pressione fiscale trovino il modo di ridurla per attrarre capitali e trattenere maggiormente capitali per investimenti".





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