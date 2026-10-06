Poste Italiane, al via la seconda tranche del buyback fino a 70 milioni di euro

(Teleborsa) - Poste Italiane ha comunicato che avvierà dal 7 ottobre 2026 la seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'assemblea del 18 giugno 2026.



La nuova tranche prevede l'acquisto di un massimo di 2.986.347 azioni, pari a circa lo 0,185% del capitale sociale, per un esborso massimo di 70.052.348,81 euro. Il programma potrà essere completato anche parzialmente o attraverso più tranche entro 18 mesi dalla delibera assembleare.



Gli acquisti sono finalizzati principalmente a sostenere il pagamento della remunerazione variabile, da corrispondere in azioni, agli amministratori e ai dipendenti del Gruppo.



Nella prima tranche, realizzata tra il 3 e il 31 agosto, Poste Italiane ha acquistato 2.013.653 azioni proprie per 54.947.651,19 euro. Complessivamente, al 6 ottobre, la società ha in portafoglio14.733.953 azioni proprie in portafoglio.

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