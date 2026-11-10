Piazza Affari: scambi al rialzo per Poste Italiane

(Teleborsa) - Bene la più grande infrastruttura di servizi in Italia , con un rialzo del 2,19%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Poste Italiane rispetto all'indice di riferimento.





Il grafico attuale di Poste Italiane evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 25,36 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 25,81. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 25,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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