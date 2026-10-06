Sella, nasce polo unico del private banking

Con integrazione, masse gestite per circa 55 miliardi di euro e oltre 1.600 professionisti

(Teleborsa) - Il consiglio d'amministrazione di Banca Patrimoni Sella & C., la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione dei patrimoni, ha approvato un aumento di capitale riservato alla stessa Banca Sella, il cui board ha deliberato di aderire conferendo il proprio ramo di private banking, valutato da un esperto terzo indipendente.



Tale operazione, finalizzata alla creazione di un polo unico dedicato al Wealth Management e al Private Banking ed esaminata dal Comitato soggetti collegati di Banca Sella, è soggetta all'autorizzazione di Banca d'Italia e della Bce nonché all'approvazione dell'assemblea di Banca Patrimoni Sella & C., con efficacia prevista da febbraio 2027.



I numeri dell'operazione

All'esito dell'operazione, - spiega una nota - Banca Sella entrerà nel capitale di Banca Patrimoni Sella & C. con una quota di circa il 17%. Banca Patrimoni Sella & C., grazie all'integrazione, raggiungerà masse gestite complessivamente pari a circa 55 miliardi di euro, aggregando competenze e professionalità in una struttura unica con oltre 1.600 professionisti.



Gli obiettivi

L'operazione punta a integrare le competenze distintive delle due realtà, rafforzando la qualità del servizio e della relazione con i clienti, al fine di consolidare ulteriormente il posizionamento del gruppo Sella e delle due banche in un contesto di mercato caratterizzato da alta competizione, crescita dimensionale degli operatori, aumento della domanda di specializzazione e consulenza evoluta.



La creazione di un polo unico del private banking porterà all'ulteriore sviluppo dei servizi di consulenza patrimoniale, rafforzando la specializzazione nei prodotti e servizi di investimento, allo scopo di cogliere le opportunità di mercato e servire al meglio i clienti con l'offerta e la consulenza private ricondotte a Banca Patrimoni Sella & C., mentre i servizi bancari continueranno a essere offerti da Banca Sella, mantenendo invariati riferimenti operativi, succursali, coordinate e modalità di relazione.



L'operazione si inserisce nel percorso di evoluzione dell’assetto organizzativo dei settori trainanti la crescita del Gruppo, in vista del nuovo piano strategico 2027-2030 in fase di definizione, incentrato sulla valorizzazione delle specializzazioni all’interno del modello di business diversificato.





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