Banca Patrimoni Sella, utile 9 mesi sale a 23,1 milioni di euro. AUM a 37,4 miliardi

(Teleborsa) - Banca Patrimoni Sella & C.
, la banca del Gruppo Sella
specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha chiuso i primi nove mesi del 2026
con un utile netto di 23,1 milioni di euro
, in crescita rispetto ai 20,1 milioni di euro di settembre 2025. Il ROE annualizzato si è attestato al 14,4% (era 14% a settembre 2025), mentre il ROTE si è attestato al 17% (era 17,1% a settembre 2025).
Gli asset under management
hanno raggiunto 37,4 miliardi di euro, in crescita del 18,6% rispetto a settembre 2025 (+5,8 miliardi di euro) e del 14% rispetto a dicembre 2025 (+4,6 miliardi di euro). Il risparmio gestito
e la consulenza evoluta
si sono attestati complessivamente a 24,4 miliardi di euro, pari al 65,2% del totale, con un incremento del 18,4% su base annua e del 13,8% da inizio anno. Nei primi nove mesi la raccolta netta complessiva è stata pari a 3,6 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi di raccolta qualificata, a fronte, rispettivamente, di 3,5 miliardi e 2,2 miliardi di euro nello stesso periodo del 2025. Considerando anche le società controllate Sella Sgr e Sella Fiduciaria, la raccolta totale di Banca Patrimoni Sella & C. si è attestata alla fine dei nove mesi a 43,3 miliardi di euro, al netto di duplicazioni.
Nei primi nove mesi dell’anno, Banca Patrimoni Sella & C. ha proseguito nel rafforzamento della propria presenza territoriale con l’apertura di 2 nuove sedi (44 complessive). A ottobre, inoltre, il gruppo Sella ha avviato il progetto per la creazione di un polo unico dedicato al Wealth Management e al Private Bankin
g, attraverso il conferimento a Banca Patrimoni Sella & C. del ramo di private banking di Banca Sella.
Nel perimetro delle società controllate da Banca Patrimoni Sella & C., Sella SGR
, la società di gestione del risparmio del gruppo, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con utile netto di 3,1 milioni di euro, in crescita del 37,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e con masse gestite che hanno raggiunto i 7,1 miliardi di euro (+10,8%). Inoltre, Sella Fiduciaria, società che svolge attività fiduciaria e di family office, ha chiuso il periodo con masse complessive pari a 2,2 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto a settembre 2025.