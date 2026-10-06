Sostenuta Wall Street con S&P500 e Nasdaq su nuovi massimi

(Teleborsa) - La seduta di Wall Street prosegue all'insegna degli acquisti con S&P 500 e Nasdaq che raggiungono nuovi record, beneficiando dell'andamento dei titoli tecnologici e del calo dei rendimenti obbligazionari. Gli investitori guardano con grande attenzione alla prossima stagione delle trimestrali, con le banche che apriranno le danze la prossima settimana.



Si assestano i prezzi del petrolio dopo i cali delle ore precedenti in scia alla tenuta delle esportazioni di greggio dal Medio Oriente e il rilascio delle riserve strategiche del G7 hanno attenuato le preoccupazioni sull’offerta.



Bene il Dow Jones che sale dello 0,55% a 51.547 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.827 punti. Positivo anche il Nasdaq 100 (+0,61%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l' S&P 100 (+0,69%).



In evidenza il rialzo nell'S&P 500 per i comparti utilities (+2,51%), beni industriali (+1,24%) e beni di consumo secondari (+1,15%).



Migliori e peggiori titoli di Wall Street



Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+2,91%), Caterpillar (+2,03%), Procter & Gamble (+1,77%) e Walmart (+1,74%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce , che continua la seduta con -1,49%.



Tentenna United Health , con un modesto ribasso dell'1,00%.



Giornata fiacca per Boeing , che segna un calo dell'1,00%.



Piccola perdita per Honeywell International , che scambia con un -0,93%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Constellation Energy (+15,14%), Nebius Group (+8,61%), Astera Labs (+6,94%) e Marvell Technology (+4,90%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seagate Technology , che prosegue le contrattazioni a -9,21%.



Tonfo di Western Digital , che mostra una caduta del 7,28%.



Lettera su KLA-Tencor , che registra un importante calo del 4,23%.



Sotto pressione Lam Research , con un forte ribasso del 3,71%.

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