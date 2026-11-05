A picco Wall Street con timori di stretta sull'AI

Preoccupa il rischio di un aumento della pressione normativa sui data center essenziali per l'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per i listini USA con l'ondata di vendite che sta colpendo il settore tecnologico. A pesare, in particolare, sono i rischi di una stretta sul comparto dell'intelligenza artificiale da parte dei Democratici al Congresso dopo la loro netta vittoria alle mid-term.



Il Dow Jones lascia sul terreno il 3,05%; sulla stessa linea, l' S&P-500 crolla del 3,98%, scendendo fino a 7.382 punti.



In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-5,86%); sulla stessa linea, pessimo l' S&P 100 (-4,2%).



Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti informatica (-6,76%), beni di consumo secondari (-4,26%) e beni industriali (-4,05%).



Tutte le Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street.



I più forti ribassi si verificano su Nvidia , che continua la seduta con -8,90%.



Scende Cisco Systems , con un ribasso del 7,17%.



Crolla Goldman Sachs , con una flessione del 6,89%.



Vendite a piene mani su Honeywell International , che soffre un decremento del 5,31%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+27,67%), Costco Wholesale (+1,95%), PDD Holdings (+1,78%) e Coca-Cola Europacific Partners (+1,24%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su SanDisk , che prosegue le contrattazioni a -19,62%.



Pessima performance per Astera Labs , che registra un ribasso del 17,08%.



Sessione nera per Nebius Group , che lascia sul tappeto una perdita del 16,58%.



In perdita Western Digital , che scende del 16,03%.

Condividi

```