Technoprobe corre in vetta al Ftse Mib dopo avvio copertura JPMorgan
Rating overweight e target di 45 euro
(Teleborsa) - Technoprobe corre con un rialzo di circa il 4%, volando in vetta al Ftse Mib (+1,2%).
Una performance che si registra in scia all'avvio della copertura sul titolo da parte di JPMorgan con raccomandazione overweight e un prezzo obiettivo di 45 euro.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Ftse Mib. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Technoprobe sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,64 euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,64. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,64.
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