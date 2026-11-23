Technoprobe, corre in Borsa sostenuta del recupero del tech

(Teleborsa) - Ottima performance per Technoprobe , che scambia in rialzo del 10,54% svettando sul principale indice di Piazza Affari, contribuendo a recuperare le perdite mattutine della Borsa di Milano che aveva risentito dell'effetto stacco-cedole di nove big: Banca Mediolanum, Banco Bpm, Bper, Eni, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Tenaris, Terna e Unicredit. Il titolo è sostenuto dal più generale recupero del settore tecnologico dopo il sell-off della scorsa sui timori per la sostenibilità del settore dell'IA.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che fa peggio del mercato di riferimento.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,21 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,96. Il peggioramento di Technoprobe è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,06.

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