Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
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Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Modesto guadagno per indice spagnolo, che avanza di poco a +0,75%.

Le tendenza di medio periodo di IBEX 35 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 19.590,5. Supporto stimato a 19.151,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 20.029,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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