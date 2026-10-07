Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Modesto guadagno per indice spagnolo, che avanza di poco a +0,75%.
Le tendenza di medio periodo di IBEX 35 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 19.590,5. Supporto stimato a 19.151,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 20.029,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)