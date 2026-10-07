Asia negativa con ritorno tensioni. Tokyo in rosso

I mercati asiatici hanno risentito della risalita dei rendimenti die Treasury e del petrolio. Reserve Bank of India alza tassi come atteso

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono una seduta prevalentemente negativa, in risposta alla risalita dei rendimenti dei Treasury decennali americani verso il 5,30% e del petrolio al di sopra dei 100 dollari, dopo la piccola correzione di ieri, che aveva ridato fiato a Wall Street ed agli altri mercati mondiali.



Prevale la cautela a Tokyo , con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. Ancora chiuse per festività le borse cinesi continentali.



Leggermente positiva Hong Kong (+0,45%); variazioni negative per Seul (-1,45%).



Sui livelli della vigilia Mumbai (-0,2%), prima che la Reserve Bank of India annunciasse un aumento dei tassi di un quarto di punto al 5,50%, in linea con le attese, adottando un approccio più restrittivo e prevedendo nuovi rialzi nei prossimi mesi.



In frazionale progresso Sydney (+0,4%).



La giornata del 6 ottobre si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta in ribasso dello 0,27%. Frazionale ribasso per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che scambia con una perdita dello 0,24%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 3,09%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.





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