Asia tonica trainata da Seul con il rally di SK Hynix dopo i conti, corre anche Samsung
Si rafforza la ritrovata fiducia sul settore dell'intelligenza artificiale dopo il recente crollo dei titoli dei semiconduttori
(Teleborsa) - Seduta tonica per i listini asiatici trainati da Seul con la corsa del settore tech.
A sostenere la performance, sono SK Hynix che balza di circa l'11% in scia ai risultati in forte crescita e superiori alle attese, e Samsung (+9%) che annuncerà i conti domani.
Gli indici
Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,86%, e Shenzhen, che sale il 2%.
Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,58%; effervescente Seul (+6,63%).
Leggermente negativo Mumbai (-0,67%); in frazionale progresso Sydney (+0,5%).
Forex, materie prime e tassi
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato -0,07%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,08%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,83%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.
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