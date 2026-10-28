Asia tonica trainata da Seul con il rally di SK Hynix dopo i conti, corre anche Samsung

Si rafforza la ritrovata fiducia sul settore dell'intelligenza artificiale dopo il recente crollo dei titoli dei semiconduttori

(Teleborsa) - Seduta tonica per i listini asiatici trainati da Seul con la corsa del settore tech.



A sostenere la performance, sono SK Hynix che balza di circa l'11% in scia ai risultati in forte crescita e superiori alle attese, e Samsung (+9%) che annuncerà i conti domani.



Gli indici

Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 , che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,86%, e Shenzhen, che sale il 2%.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,58%; effervescente Seul (+6,63%).



Leggermente negativo Mumbai (-0,67%); in frazionale progresso Sydney (+0,5%).



Forex, materie prime e tassi

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro la valuta nipponica , che sta facendo un moderato -0,07%. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido -0,08%. Andamento piatto per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,83%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.





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