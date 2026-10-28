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Asia tonica trainata da Seul con il rally di SK Hynix dopo i conti, corre anche Samsung

Si rafforza la ritrovata fiducia sul settore dell'intelligenza artificiale dopo il recente crollo dei titoli dei semiconduttori

Commento, Finanza
Asia tonica trainata da Seul con il rally di SK Hynix dopo i conti, corre anche Samsung
(Teleborsa) - Seduta tonica per i listini asiatici trainati da Seul con la corsa del settore tech.

A sostenere la performance, sono SK Hynix che balza di circa l'11% in scia ai risultati in forte crescita e superiori alle attese, e Samsung (+9%) che annuncerà i conti domani.

Gli indici


Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,86%, e Shenzhen, che sale il 2%.

Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,58%; effervescente Seul (+6,63%).

Leggermente negativo Mumbai (-0,67%); in frazionale progresso Sydney (+0,5%).

Forex, materie prime e tassi


Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato -0,07%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,08%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,83%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.

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