Atkore, azionisti approvano l'acquisizione da parte di Prysmian

(Teleborsa) - Prysmian ha annunciato che, nel corso dell'assemblea speciale tenutasi oggi, i titolari della maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione di Atkore hanno votato a favore dell'approvazione del merger agreement sottoscritto il 2 agosto 2026. In base all'accordo, Prysmian acquisirà Atkore al prezzo di 95,00 dollari per azione in contanti.



Prysmian prevede attualmente di perfezionare l'acquisizione il 19 ottobre 2026, subordinatamente all'avveramento, o alla rinuncia, delle restanti condizioni al closing, incluse la residua autorizzazione regolamentare e le altre condizioni usuali.

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