Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che tratta in utile del 3,33% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda produttrice di cavi rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Prysmian si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 110,3 Euro. Prima resistenza a 112,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 109,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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