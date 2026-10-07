Milano 15:25
49.977 -2,50%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 15:25
10.482 -0,57%
Francoforte 15:24
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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,79%

Il Nasdaq-100 esordisce a 30.976,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,79%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dello 0,79%, a quota 30.976,25 in apertura.
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