Milano 28-set
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Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
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Londra 28-set
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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,59%

Il Nasdaq-100 prende il via a 30.426,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,59%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,59%, dopo un'apertura a 30.426,63.
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