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GAS, indice IGI sale a 79,12 euro/MWh

Energia, Finanza
GAS, indice IGI sale a 79,12 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 7 ottobre è pari a 79,12 euro/MWh, in salita rispetto al 6 ottobre attestatosi a 77,78 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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