GAS, indice IGI cala leggermente a 96,02 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 4 novembre è pari a 96,02 euro/MWh, in leggero ribasso rispetto al 3 novembre attestatosi a 96,08 euro/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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