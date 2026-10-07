PDD Holdings spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Nuovo spunto rialzista per la società di commercio globale , parte del Nasdaq 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,64%.





Operatività odierna:

A livello operativo, PDD Holdings è da comprare ai prezzi attuali pari a 78,4 USD con stop loss individuato a quota 74,78 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```