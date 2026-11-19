New York: allunga il passo PDD Holdings
(Teleborsa) - Ottima performance per la società di commercio globale, che scambia in rialzo del 12,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di PDD Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso PDD Holdings rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di PDD Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 83,63 USD con area di resistenza individuata a quota 89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 80,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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