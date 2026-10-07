Milano 15:27
49.945 -2,57%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 15:27
10.474 -0,64%
Francoforte 15:27
25.112 -1,32%

Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in forte discesa

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in forte discesa
Profondo rosso per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 43.965,35 punti, in netto calo del 3,25%.
Condividi
```