Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
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Londra 26-ott
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Francoforte 26-ott
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Piazza Affari: in forte denaro il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: in forte denaro il FTSE Italia All-Share Financials
Giornata brillante per il FTSE Italia All-Share Financials, che avanza a 42.319,01 punti.
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