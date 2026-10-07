Milano 17:06
49.940 -2,58%
Nasdaq 17:06
31.010 -0,69%
Dow Jones 17:06
50.969 -1,07%
Londra 17:07
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Francoforte 17:06
25.059 -1,53%

Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata da dimenticare per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 61.358,38 punti, ritracciando del 2,18%.
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