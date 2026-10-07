Piazza Affari sottotono con il resto dell'Europa, petrolio e rendimenti tornano a salire

(Teleborsa) - Partenza sottotono per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
.
In attesa dei verbali della Federal Reserve
che verranno diffusi stasera, importante driver della settimana, gli investitori tornano cauti con il nuovo rialzo dei rendimenti e con il Brent oltre i 100 dollari
al barile, dopo che l'EIA
ha rivisto al rialzo le sue previsioni
sui prezzi del petrolio per quest'anno e il prossimo mentre l'Iran ha intensificato gli attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz negli ultimi giorni.
La banca centrale indiana
ha intanto alzato i tassi di interesse per la prima volta in quasi quattro
anni e avvertito circa la possibilità di ulteriori rialzi in scia all'inflazione crescente e all'indebolimento della valuta. Il comitato di politica monetaria ha deciso, all'unanimità e come previsto, di aumentare il tasso di riferimento (repo) di 25 punti base
, portandolo al 5,50%, primo rialzo da quando Sanjay Malhotra ha assunto la carica di governatore nel dicembre 2024.
I dati macro
Dall'agenda macro, il saldo delle partite correnti francese
mostra ad agosto un deficit di 1,5 miliardi di euro
, rispetto al disavanzo di 3,9 miliardi di euro di luglio (rivisto da un preliminare -4,7 miliardi). La bilancia commerciale chiude il mese con un saldo negativo di 6,1 miliardi, in miglioramento rispetto ai -6,6 miliardi del mese precedente e contro i -6,5 miliardi attesi dagli analisti.
Nello stesso periodo, è balzata a sorpresa la produzione industriale tedesca
, evidenziando un incremento mensile del 2%
, dopo il -1,2% di luglio (rivisto da un preliminare -1,1%) e rispetto a una stima di un incremento limitato dello 0,5%. Su base annua
, l'aumento è stato del 2,3%
, dal -1,8% del mese precedente (-1,7% il preliminare).
Forex, materie prime e tassi
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,29%. L'Oro
è in calo (-0,74%) e si attesta su 4.133,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,67%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +110 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,61%.
Gli indici Nello scenario borsistico europeo
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dello 0,73%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,33%, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,61%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,50%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 53.617 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,37%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,45%.
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio positivo per Saipem
, che vanta un progresso dello 0,98%.
Sostanzialmente tonico Stellantis
, che registra una plusvalenza dello 0,95%.
Guadagno moderato per Inwit
, che avanza dello 0,75%.
Piccoli passi in avanti per Tenaris
, che segna un incremento marginale dello 0,67%.
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -1,38%.
Piccola perdita per Technoprobe
, che scambia con un -1,19%.
Tentenna BPER Banca
, che cede l'1,11%.
Sostanzialmente debole Nexi
, che registra una flessione dello 0,84%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, CIR
(+1,97%), Comer Industries
(+1,36%), Piaggio
(+1,20%) e Moltiply Group
(+0,82%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Philogen
, che prosegue le contrattazioni a -2,02%.
Seduta negativa per Carel Industries
, che mostra una perdita dell'1,56%.
Sotto pressione Banco Desio
, che accusa un calo dell'1,52%.
Si muove sotto la parità TXT E-solutions
, evidenziando un decremento dell'1,33%.