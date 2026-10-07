Ucraina, la Commissione Ue eroga 1,24 miliardi per droni e missili

Von der Leyen: rafforzerà l'industria della difesa

(Teleborsa) - La Commissione europea ha erogato 1,24 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa dell'Ukraine Support Loan da 90 miliardi. I fondi coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da soggetti ucraini.



"La Russia continua la sua strategia deliberata di terrore, cercando di rendere insostenibile la vita quotidiana degli ucraini", ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen. "L'erogazione odierna contribuirà a rafforzare l'industria della difesa ucraina e la capacità dell'Ucraina di difendersi, per proteggere persone e infrastrutture." Per il commissario alla Difesa Andrius Kubilius, "ogni euro inviato oggi all'Ucraina si trasforma in droni, intercettori e missili. Con cinque pagamenti per la difesa effettuati, l'Ukraine Support Loan sta facendo esattamente ciò per cui è stato concepito". La vicepresidente Henna Virkkunen ha aggiunto che investire in nuovi droni e intercettori "aiuterà l'Ucraina a proteggere il proprio cielo e i propri cittadini".



Il prestito ripartisce in via indicativa 60 miliardi per la difesa e 30 miliardi per l'assistenza di bilancio nel biennio 2026-2027. Per il 2026 sono previsti 28,3 miliardi per la capacità industriale della difesa ucraina, con ulteriori erogazioni "nelle prossime settimane".



Per il resto del 2026 l'Ucraina ha ancora a disposizione 32,5 miliardi di sostegno finanziario: 28,1 miliardi nell'ambito dell'Ukraine Support Loan (15,4 miliardi per la difesa e 12,7 per il sostegno al bilancio) e 4,4 miliardi di sostegno al bilancio dell'Ukraine Facility. Il sostegno al bilancio disponibile per il 2026 supera così i 17 miliardi, subordinato al rispetto delle condizioni del Piano per l'Ucraina e del Memorandum d'intesa.



Dal 2022 l'Ue e gli Stati membri hanno fornito complessivamente 228,7 miliardi di euro di sostegno, inclusi 3,8 miliardi dai proventi degli asset russi immobilizzati. Lo strumento è stato istituito a febbraio dal Regolamento (Ue) 2026/467. La componente difesa punta a ricostruire e modernizzare la base industriale e tecnologica della difesa ucraina, sostenendone la graduale integrazione in quella europea.

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