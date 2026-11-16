Commissione UE eroga ulteriori 1,71 miliardi di euro all'Ucraina per droni e difese aeree

(Teleborsa) - La Commissione europea ha erogato 1,71 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina (Ukraine Support Loan), che ammonta complessivamente a 90 miliardi di euro. Il pagamento servirà a finanziare droni, munizioni e sistemi di difesa aerea - inclusi radar di allerta precoce e missili - per rispondere alle urgenti esigenze militari dell'Ucraina nella sua difesa contro la guerra di aggressione russa.



"Continueremo a sostenere l'Ucraina con fermezza, come abbiamo fatto ogni singolo giorno fin dall'inizio della guerra di aggressione russa - ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione - E continuiamo a lavorare per una pace giusta e duratura che tuteli la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché la sicurezza dell'Europa".



Si tratta dell'ottavo pagamento effettuato a favore dell'Ucraina nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito a sostegno dell'Ucraina. Le risorse finanzieranno l'acquisizione di equipaggiamenti per la difesa presso produttori ucraini ed europei. Circa il 40% dell'importo totale erogato sarà destinato a contratti con aziende produttrici stabilite nell'UE.



Per il resto del 2026, l'Ucraina può ancora contare su 23,6 miliardi di euro di sostegno finanziario da parte dell'UE. Tale cifra comprende circa 19,2 miliardi di euro nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, di cui 10,2 miliardi destinati a rafforzare la capacità industriale di difesa del Paese e 9 miliardi a sostegno del bilancio. Inoltre, per l'anno in corso, restano disponibili quasi 4,4 miliardi di euro a sostegno del bilancio attraverso lo strumento "Ukraine Facility" (escludendo l'integrazione proveniente dal prestito a sostegno dell'Ucraina). Lo sblocco di tali fondi è subordinato al rispetto delle condizioni giuridiche previste dalle relative basi legali.



Dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito all'Ucraina un sostegno complessivo pari a 237,6 miliardi di euro, inclusi 3,8 miliardi di euro provenienti dai proventi degli attivi russi immobilizzati.

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