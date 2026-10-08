Alleanza Assicurazioni mobilita i suoi 10mila consulenti nelle piazze italiane

L'iniziativa "Rimetti il tuo futuro nel verso giusto" fa tappa a Genova

(Teleborsa) - Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali , fa tappa a Genova, in Piazza Giuseppe Verdi, con la campagna "Rimetti il tuo futuro nel verso giusto", un'iniziativa in 24 tappe che coinvolge 10mila consulenti in varie città italiane, per offrire a cittadini, famiglie ed ai circa due milioni di clienti Alleanza occasioni di confronto sui temi che maggiormente incidono sul benessere delle famiglie.



Un viaggio lungo tutta la Penisola che renderà ancora più concreta la consulenza di Alleanza nelle comunità locali e che rafforzerà il legame con i territori. Il tour rappresenta la concretizzazione del ruolo sociale che Alleanza svolge al fianco delle famiglie italiane.



In Liguria, la compagnia è presente con 230 Consulenti e 10 agenzie. I Consulenti Alleanza saranno il volto dell'iniziativa, portando nelle piazze ascolto, competenza e vicinanza in un momento in cui molte famiglie cercano punti di riferimento affidabili per orientarsi nelle scelte che riguardano il proprio futuro.



Dall’ 8 al 9 ottobre prenderà vita in Piazza Giuseppe Verdi un’installazione esperienziale. Una maxipiattaforma specchiante, rifletterà l’architettura circostante creando un’esperienza immersiva capace di catturare l’attenzione dei visitatori. L’installazione è pensata per dare forma visiva a una sensazione diffusa.



La ratio dell'iniziativa: in un contesto caratterizzato da crescente complessità e da un linguaggio finanziario spesso percepito come distante o troppo specialistico, molte persone faticano a orientarsi tra protezione, investimento, risparmio, previdenza e servizi bancari. Attraverso uno specchio speciale, osservandosi da lontano i visitatori vedranno la propria immagine completamente capovolta; avvicinandosi, invece, l’effetto ottico ricomporrà progressivamente la figura nella sua posizione naturale. Una metafora immediata ed efficace: quando il futuro sembra confuso o "sottosopra", cambiare prospettiva e affidarsi a punti di riferimento solidi può aiutare a ritrovare la giusta direzione.



"Il nostro ruolo sociale è quello di essere vicini alle persone e alle famiglie nei momenti importanti della loro vita. In un periodo in cui la percezione del futuro può generare incertezza, vogliamo offrire ascolto, chiarezza e punti di riferimento affidabili.- afferma Marco Oddone, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Alleanza Assicurazioni - Con questa iniziativa portiamo la consulenza fuori dagli uffici e la mettiamo al centro delle piazze italiane, per aiutare le famiglie a orientarsi nella complessità e ad affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni che riguardano il loro futuro. Questo tour coincide inoltre con il primo anniversario di NEXT, la partnership di insurbanking con Banca Generali che ha arricchito il nostro modello di consulenza ampliando le soluzioni a disposizione dei clienti, con un approccio integrato ai bisogni di protezione, risparmio, investimento, previdenza e pianificazione patrimoniale".



Massimiliano Valnegri, Ispettore Regionale Liguria Sardegna di Alleanza Assicurazioni, ha spiegato che la campagna "è un invito a fermarsi, riflettere e guardare le proprie scelte da una prospettiva diversa. Lo specchio rende visibile una sensazione che molte persone sperimentano ogni giorno di fronte a un contesto economico e sociale in continua evoluzione. Ma il vero valore dell’esperienza è l’incontro con i nostri Consulenti, che aiutano le famiglie a fare chiarezza, comprendere le opportunità e costruire il proprio futuro con maggiore serenità e consapevolezza".

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