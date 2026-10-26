Decreto Scuola, emendamento Anief chiede mobilità straordinaria per tutti i docenti neoassunti

, non solo quelli a tempo indeterminato, ma anche quelli con contratti a tempo determinato finalizzato al ruolo."Con un, il nostro sindacato ha richiesto una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2027-28", sottolinea, segretaria generale dell', spiegando che con questo emendamento "si richiede praticamente che tutti i docenti assunti a, neo assunti a tempo indeterminato o, possano comunque presentare domanda di mobilità senza alcun vincolo"."Nel contratto mobilità - ricorda la sindacalista - il nostro sindacato ha fatto inserire una serie di, per cui in alcune situazioni, i docenti possono comunque presentare domanda di trasferimento, ma non possono farlo, a prescindere, i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. Questi possono solo presentare domanda di"."Dunque, con questo emendamento il nostro sindacato va a rivendicare una richiesta che portiamo avanti da anni, quella della mobilità libera e volontaria per tutti i docenti, a prescindere che siano neoassunti o con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo", conclude Cozzetto, ricordando "sul nostro sito www.anef.org trovate le sedi della vostra provincia per richiedere consulenza anche su questo argomento".