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Decreto Scuola, emendamento Anief chiede mobilità straordinaria per tutti i docenti neoassunti

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Anief torna a chiedere la mobilità straordinaria per tutti i docenti, non solo quelli a tempo indeterminato, ma anche quelli con contratti a tempo determinato finalizzato al ruolo.

"Con un emendamento al Decreto legge Scuola, il nostro sindacato ha richiesto una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2027-28", sottolinea Chiara Cozzetto, segretaria generale dell'Anief, spiegando che con questo emendamento "si richiede praticamente che tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, neo assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, possano comunque presentare domanda di mobilità senza alcun vincolo".

"Nel contratto mobilità - ricorda la sindacalista - il nostro sindacato ha fatto inserire una serie di deroghe, per cui in alcune situazioni, i docenti possono comunque presentare domanda di trasferimento, ma non possono farlo, a prescindere, i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. Questi possono solo presentare domanda di assegnazione provvisoria".

"Dunque, con questo emendamento il nostro sindacato va a rivendicare una richiesta che portiamo avanti da anni, quella della mobilità libera e volontaria per tutti i docenti, a prescindere che siano neoassunti o con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo", conclude Cozzetto, ricordando "sul nostro sito www.anef.org trovate le sedi della vostra provincia per richiedere consulenza anche su questo argomento".

(Foto: Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief)
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