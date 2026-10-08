BCE, Lane: possibile mantenere una risposta "misurata" alla guerra in conflitto in Medio Oriente

(Teleborsa) - La Banca centrale europea può adottare una risposta "misurata" allo shock dei prezzi dell'energia causato dal conflitto in Medio Oriente, dato che le ricadute sul resto dell'economia rimangono limitate. Lo ha affermato il capo economista della BCE, Philip Lane, secondo quanto riporta Bloomberg.



Sebbene si preveda un aumento dell'inflazione di fondo per il prossimo anno, al momento i responsabili della politica monetaria non stanno osservando alcuna reazione "non lineare", ha dichiarato durante un evento a Londra. Gli accordi salariali attualmente in fase di stipula sono "piuttosto moderati", ha aggiunto.



"A volte si può scegliere di non reagire, a volte bisogna rispondere in modo moderato e a volte è necessario adottare un approccio non lineare - ha detto Lane - Al momento riteniamo che si tratti di uno shock di entità media e che la risposta giusta sia quella misurata".

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