Medio Oriente, Iran minaccia allargamento conflitto all'Oceano Indiano

Brent sopra ai 104. Oggi Netanyahu all'Onu senza incontro con Trump.

(Teleborsa) - Un consigliere della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, Yahya Rahim Safavi, ha avvertito in un video diffuso dall'agenzia di stampa Fars che il conflitto in corso potrebbe allargarsi ulteriormente: "Poiché il conflitto si è ormai esteso dal Golfo Persico e dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso" con gli Houthi, "è possibile che, in risposta a un'eventuale guerra, questo fronte si estenda ulteriormente, fino all'Oceano Indiano e persino oltre".



Il petrolio resta in rialzo sullo sfondo delle tensioni regionali: il Brent (novembre 2026) sale a 104,53 dollari al barile (+1,41%), il WTI (novembre 2026) a 93,13 dollari (+1,05%).



Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sempre più isolato a livello internazionale, è arrivato a New York per intervenire all'Assemblea generale dell'Onu, ma senza alcun incontro in programma con il presidente statunitense Donald Trump. Secondo il suo ufficio, "molti leader mondiali" avrebbero chiesto di incontrarlo, ma la sua permanenza sarà breve per il rientro in Israele prima dell'inizio della festività ebraica di Sukkot, venerdì al tramonto.



Sul fronte della ricostruzione di Gaza, la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica ha reso noto che è stato raccolto solo 1 miliardo di euro dei 71 miliardi stimati da Onu, Banca Mondiale e Unione Europea come necessari per la ricostruzione della Striscia: "Tutti noi dobbiamo intensificare i nostri sforzi", ha dichiarato, chiedendo un piano di ripresa unificato che coinvolga Israele, l'Autorità Palestinese, il Board of Peace sostenuto dagli Stati Uniti e il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza.

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