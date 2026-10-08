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Borsa: azioni Zucchi in pre-asta (reopening) fino alle 17:15

Finanza
Borsa: azioni Zucchi in pre-asta (reopening) fino alle 17:15
(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che le azioni Zucchi sono in pre-asta (reopening) fino alle 17:15. In precedenza, le azioni erano state sospese in attesa di comunicato, che nel frattempo è arrivato.

Vincenzo Zucchi ha reso noto di aver presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi e contestuale nomina di un esperto nonché l’applicazione delle misure protettive. L’istanza è stata depositata nell’interesse della Società e delle controllate Bassetti Italia S.r.l. e Basitalia S.r.l.
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