Borsa: azioni Zucchi in pre-asta (reopening) fino alle 17:15

(Teleborsa) - Borsa Italiana
comunica che le azioni Zucchi
sono in pre-asta (reopening) fino alle 17:15. In precedenza, le azioni erano state sospese in attesa di comunicato, che nel frattempo è arrivato.
Vincenzo Zucchi ha reso noto di aver presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi
e contestuale nomina di un esperto nonché l’applicazione delle misure protettive. L’istanza è stata depositata nell’interesse della Società e delle controllate Bassetti Italia S.r.l. e Basitalia S.r.l.