VNE, riceve ordine per oltre 11 milioni di euro da Brightstar Electronics and Services

(Teleborsa) - VNE
, società che opera nel settore della gestione dei pagamenti automatici, comunica di aver ricevuto un ordine di vendita
del valore complessivo di 11,45 milioni di euro
per la fornitura di 3.950 semilavorati
per la realizzazione finale da parte del committente stesso di kiosk “self service”: terminale automatizzato senza presidio di un operatore, per l’accettazione dei pagamenti con banconote, monete e con strumenti di pagamento elettronici cashless per l’erogazione di servizi a valore aggiunto al consumatore.
Si tratta del secondo ordine, dopo quello da 18,25 milioni
dello scorso settembre, che è stato assegnato a VNE a seguito di una selezione tecnica per l’ideazione di un prototipo che potesse soddisfare le esigenze del committente che rimane proprietario del progetto e
realizzatore ultimo, presso i propri stabilimenti produttivi, del prodotto finito. Le consegne saranno effettuate nel corso del 2027.Borsa Italiana
ha messo le azioni di VNE in pre-asta (reopening) fino alle ore 12:40, dopo averle sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato.